De virada, Flamengo vence o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes

Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas teve tranquilidade para alcançar a vitória e assumir a liderança do grupo

Publicado em 20 de junho de 2025 às 18:06

O Lincoln Financial Field teve seus momentos de Maracanã nesta sexta-feira (20). Em três minutos de comoção geral, os rubro-negros explodiram em euforia ao ver o Flamengo conseguir a virada sobre o Chelsea, e depois sacramentarem a vitória por 3 a 1 no jogo válido pela Copa do Mundo de Clubes. >

Num jogo bastante equilibrado, de constantes disputas acirradas pela bola e vários cartões aplicados - todos eles contra o time inglês, com direito a uma expulsão -, o Rubro-Negro se impôs com a combinação que sua "Nação" mais gosta: raça e talento.>

O resultado põe o Fla na liderança do Grupo D, com seis pontos em dois jogos. E também estende a invencibilidade dos clubes brasileiros neste Mundial. São agora quatro vitórias e dois empates.>

Na rodada final, o time carioca vai enfrentar o Los Angeles FC em Orlando, enquanto o Chelsea segue em Filadélfia para receber o Espérance, da Tunísia. >

O jogo

Impulsionado por sua torcida, o Flamengo começou o jogo em ritmo acelerado, conseguindo marcar presença no campo ofensivo. A técnica de seus jogadores permitiam que trocassem passes e encontrassem espaços diante de uma linha defensiva muito forte fisicamente. Mas era difícil limpar a bola para finalizações.>

Foi o time brasileiro que realmente tomou a iniciativa do jogo, enquanto a equipe londrina reagia. Os Blues (hoje Whites, na verdade), porém, atacavam de outra forma: fazendo o abafa na saída de bola rubro-negra. >

Num lance de pressão sobre Wesley na linha central, após bola afastada pela defesa do Chelsea, o lateral tentou um passe de primeira e acabou tocando na direção de Pedro Neto. O português fez o domínio e saiu em disparada com campo aberto. Invadiu a área e fez 1 a 0. >

O gol não alterou a dinâmica da partida. O Flamengo continuou com a posse, sem, contudo, criar muitas chances de gol. Na melhor delas no primeiro tempo, após cruzamento de Arrascaeta pela direita, Gerson concluiu no segundo pau, batendo para o chão. A bola passou pelo goleiro Robert Sanchez, mas Levi Colwill estava bem postando e tirou em cima da linha.>

O Flamengo na Copa do Mundo de Clubes Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

As grandes oportunidades, mesmo, apareceram no segundo tempo. Aos 9, foi o Chelsea que errou na saída de bola. Gerson recuperou, avançou, deixou Colwill estirado no chão, mas não consegui bater bem de direita. Gonzalo Plata ainda fechou no segundo pau, mas não conseguiu concluir.>

A pressão era grande, e o empate veio com o recordista de títulos da história do Flamengo, Bruno Henrique, que havia entrado há pouco em campo no lugar de Arrasacaeta. Gerson levantou na área, Plata cabeceou e o atacante rubro-negro estava no lugar certo, na hora certa para concluir na pequena área.>

E em três minutos veio a virada, em novo cruzamento. Dessa vez o primeiro toque foi de Bruno Henrique para o outro poste. Danilo se esforçou e tocou a bola para a rede. Na reta final, o garoto Wallace Yan fez o terceiro, após mais uma boa jogada de Plata. O garoto ficou com a sobra de bola na área e bateu firme e deu números finais ao jogo.>

