O início das festividades do carnaval 2023 foi marcada pela violência no trânsito nesta sexta-feira (17), de Norte a Sul do Estado. Em menos de 24 horas, pelo menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após acidentes nas rodovias capixabas.
Um dos casos mais graves foi em Conceição na Barra, no Norte do Estado, onde três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na BR 101. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um carro que perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Todos eram servidores da administração municipal. Um vídeo gravou o momento do fato:
Ainda na região do Norte capixaba, um ciclista morreu após ser atingido por um carro que invadiu a ciclovia na localidade do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares. Segundo a Polícia Militar, a ultrapassagem foi feita em local permitido, no entanto o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo, que derrapou, invadindo a contramão de direção e a ciclovia.
Sexta-feira é marcada por acidentes de trânsito com 5 mortes de ES
Outra morte foi registrada na BR 101, desta vez na altura do bairro Planalto de Carapina, na Serra. Um motociclista morreu. A PRF informou que o acidente envolveu também uma carreta.
Já na manhã desta sexta, mãe e filha pequena foram atropeladas por um homem que estava dirigindo um carro, apesar de não ser habilitado, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. As duas foram socorridas para um hospital e já tiveram alta.
Durante à tarde, um carro capotou em um acidente na tarde desta sexta-feira (17), no km 9 da BR 259, em João Neiva, na região Norte. A batida envolveu ainda outro veículo que foi parar no acostamento da rodovia. Ninguém ficou ferido.
Fiscalização
A imprudência de motoristas nas rodovias federais, o que contribui para o aumento de acidentes, também está sob a mira da PRF nesta sexta-feira.
Durante uma ação educativa de infrações de trânsito no período de carnaval, a corporação flagrou uma motocicleta a 166 km/h na BR 101, na altura de Guarapari. Quando foram abordar o condutor, os agentes descobriram que ele já responde por um acidente que causou a morte de duas pessoas, enquanto dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.
Perto dali, o radar móvel da PRF também flagrou uma BMW a 213 km/h na BR 101, durante uma fiscalização que acontece no trecho entre Viana e a cidade-saúde.
Desde meia-noite desta sexta, a PRF instaurou a "Operação Rodovida", com reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves. A ação vai até meia-noite de quarta-feira (22).