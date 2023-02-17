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Acidente

Mãe e bebê são atropeladas por homem sem CNH em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher de 29 anos e filha de apenas um ano já deixaram hospital; condutor do carro contou que direção quebrou antes do atropelamento nessa quinta-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2023 às 14:06

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 14:06

Mãe e filha são atropeladas por motorista
Mãe e filha são atropeladas por motorista de um Volkswagem Voyage, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | Instagram @castelocurioso
Uma mulher de 29 anos e a filha pequena dela – de apenas um ano – foram atropeladas por um homem que estava dirigindo um carro, apesar de não ser habilitado. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. As duas foram socorridas para um hospital e já tiveram alta.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o atropelamento foi registrado por volta das 7h10. No local, um motorista, de 35 anos, se apresentou aos policiais e contou que a direção do veículo quebrou e, por isso, não conseguiu fazer a curva na descida da Rua Cândido Moreira de Matos – atropelando mãe e bebê.
Em consulta ao sistema, a corporação verificou que o homem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou seja, não poderia dirigir. Ele também realizou o teste de etilômetro, que deu negativo para o consumo de bebiba alcoólica. Sem ferimentos, ele foi conduzido para a delegacia.
Ainda segundo o registro, moradores do local socorreram as vítimas para o Hospital Infantil. Após receberem atendimento médico, elas se apresentaram na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Já o carro envolvido no acidente foi levado para um pátio credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao caso, mas disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", informou. 

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