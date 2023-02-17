Fiscalização com radar móvel é umas das ações feitas pela PRF durante o período de carnaval Crédito: Divulgação | PRF

O radar móvel da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) flagrou uma BMW a 213 km/h na BR 101 , durante uma fiscalização que acontece no trecho entre Viana Guarapari , nesta sexta-feira (17).

De acordo com o agente Wylis Lyra, chefe da comunicação da PRF no Espírito Santo , o motorista foi autuado pelo excesso de velocidade e recebeu orientações em campanha educativa. "Esperamos que ele tenha entendido que o trabalho é para segurança dele e dos demais usuários da rodovia", ressaltou.

Ações educativas

Desde meia-noite desta sexta, a PRF instaurou a "Operação Rodovida", com reforço no efetivo operacional, utilização de bafômetros, drones e radares portáteis para coibir as infrações que mais causam mortes e lesões graves. A ação vai até meia-noite de quarta-feira (22).

Durante o período, a PRF faz ações educativas, orientando condutores e passageiros sobre as condutas de velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas, utilização do cinto de segurança e uso do celular, que causam graves acidentes.

Your browser does not support the audio element. Radar móvel da PRF flagra BMW a 213 km/h em rodovia do ES

Na quinta, os agentes já tinham flagrado vários condutores trafegando com a velocidade quase o dobro da permitida (que é 80 km/h). Por isso, nesta sexta a operação conta com uma verificação dupla de velocidade e ação educativa.

São dois pontos de radar e um ponto de orientação. O condutor que passar acima da velocidade nos dois pontos está sendo abordado e encaminhado para teste do bafômetro e para receber orientação educativa.

Insistindo no erro

Ainda nesta sexta, uma motocicleta a 166 km/h na BR 101, na altura de Guarapari . Quando foram abordar o condutor, os agentes descobriram que ele já responde por um acidente que causou a morte de duas pessoas, enquanto dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade.

Segundo a corporação, o acidente com óbitos aconteceu na BR 262, em Cariacica, no km 4, em 2020. À época, as vítimas foram socorridas em estado grave e morreram no hospital. Por causa disso, o motociclista responde por homicídio culposo (quando não é intencional).

Uma coincidência é que o mesmo agente da PRF que registrou o acidente em 2020 estava na operação desta sexta, quando o motociclista foi flagrado novamente em alta velocidade.