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Carro capota em acidente na BR 259 em João Neiva

A batida envolveu ainda outro veículo que foi parar no acostamento da rodovia federal. Ninguém ficou ferido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2023 às 18:20

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 18:20

Carro capota em acidente na BR 259 em João Neiva
Carro capota em acidente na BR 259 em João Neiva Crédito: Célio Ferreira
Um carro capotou em um acidente na tarde desta sexta-feira (17), no km 9 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A batida envolveu ainda outro veículo que foi parar no acostamento da rodovia. Ninguém ficou ferido.
Nas imagens é possível ver o estado dos veículos após o acidente.

Imagens mostram o acidente em João Neiva

Segundo a apuração da reportagem, uma peça de um caminhão se soltou, o que teria causado a colisão entre os veículos. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que não houve acionamento, até o momento.

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