Carro capota em acidente na BR 259 em João Neiva

Um carro capotou em um acidente na tarde desta sexta-feira (17), no km 9 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A batida envolveu ainda outro veículo que foi parar no acostamento da rodovia. Ninguém ficou ferido.
Nas imagens é possível ver o estado dos veículos após o acidente.
Imagens mostram o acidente em João Neiva
Segundo a apuração da reportagem, uma peça de um caminhão se soltou, o que teria causado a colisão entre os veículos. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que não houve acionamento, até o momento.