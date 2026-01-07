Em Vitória

Recém recapeado, trecho de asfalto afunda na Avenida Leitão da Silva

Trecho passou por recapeamento no fim de 2025

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:42

Recém recapeado, trecho de asfalto afunda na Leilão da Silva Crédito: Ricardo Medeiros

Um trecho do asfalto da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que passou por obras de recapeamento no fim de 2025, está cedendo. Imagens feitas pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, na manhã desta quarta-feira (7), mostram fissuras no ponto próximo ao cruzamento com a Avenida Cezar Hilal, bem como um vazamento de água.

A Avenida Leitão da Silva passou por uma nova obra de recapeamento asfáltico em outubro do ano passado. A intervenção fez parte do programa Asfalto Vix, que teve, ao todo, investimento de R$ 167 milhões, com obras em diferentes pontos da cidade.

Em 2019, a avenida já tinha passado por um processo de recapeamento, mas, após a obra, motoristas e pedestres apontaram desníveis na pista. No fim de 2025, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) informou que a obra estava sendo refeita com outro sistema e outra modelagem.

Procurada, a Secretaria Municipal de Obras de Vitória informou que se trata de um vazamento de responsabilidade da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que provocou danos à infraestrutura no local. "A Secretaria irá notificar formalmente a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para que sejam adotadas as providências necessárias à reparação do dano causado, conforme os procedimentos técnicos e legais aplicáveis", diz a nota.

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) foi procurada na manhã desta quarta-feira (7) para informações sobre o novo problema no asfalto. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

