Começa obra de recapeamento asfáltico da Leitão da Silva, em Vitória

Começou na noite de domingo (19) a obra de recapeamento asfáltico da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. A intervenção, que faz parte do programa Asfalto Vix, seguiu durante a madrugada desta segunda-feira (20) e será realizada sempre no período noturno, das 21h às 5h – para evitar transtornos no trânsito durante o dia.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), explicou que o trabalho começou com o processo de fresagem – que é a retirada da camada antiga do asfalto. “A Leitão da Silva passou, em 2019, por um processo de recapeamento. Infelizmente, os motoristas e pedestres fizeram diversas reclamações. Nós resolvemos refazer essa obra com outro sistema e outra modelagem, durante o período noturno, entre 21h e 5h, com a mesma qualidade do Asfalto Vix”, disse.