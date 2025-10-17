Leitão da Silva terá obra de recapeamento asfáltico à noite e de madrugada

Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que a Avenida Leitão da Silva vai passar por uma obra de recapeamento asfáltico a partir da próxima segunda-feira (20). O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do chefe do Executivo municipal.

Segundo ele, as intervenções serão realizadas durante a noite e a madrugada, entre 21h e 5h, com o objetivo de não comprometer o trânsito na região durante o dia.