Leitão da Silva terá obra de recapeamento asfáltico à noite e de madrugada
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que a Avenida Leitão da Silva vai passar por uma obra de recapeamento asfáltico a partir da próxima segunda-feira (20). O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do chefe do Executivo municipal.
Segundo ele, as intervenções serão realizadas durante a noite e a madrugada, entre 21h e 5h, com o objetivo de não comprometer o trânsito na região durante o dia.
No início do ano, o secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, explicou que a avenida ainda não havia sido contemplada pelo programa Asfalto Vix porque ainda havia uma obra da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para a construção de caixas de acesso à rede de abastecimento de água.