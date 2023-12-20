Acidentes, buracos e falta de acostamento nas rodovias que ligam Aracruz às praias Crédito: Jota Júnior

O final de ano representa tempo de descanso e união com a chegada do feriado de Natal (25) e ano-novo (1), mas também significa um fluxo maior nas estradas. Neste período, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima um aumento de 100% no fluxo de veículos nas rodovias, com a população pegando as estradas em destino ao local onde irão passar os últimos dias do ano.

Com a presença de mais veículos nas vias federais e estaduais é necessário mais atenção dos motoristas. Por isso A Gazeta preparou um Guia de Estradas para o leitor conhecer o local onde vai passar. Assim é possível evitar acidentes que, até novembro de 2023, totalizaram 2037 só nas rodovias federais, sendo destes 674 graves e que resultaram em 148 mortes.

Atenção às curvas

Alguns trechos necessitam de mais atenção, seja por uma curva mais acentuada ou ser área comum de ultrapassagens irregulares. Um dos pontos destacados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é o trecho da Serra da Boa Vista na BR-262/ES (entre Viana e Santa Isabel) devido à configuração de pista simples com muitas curvas.

Além do formato das rodovias, o motorista deve ter cuidado em como conduzir o veículo para evitar problemas causados pelo próprio condutor, como as ultrapassagens proibidas. Esse tipo de manobra até registrou uma queda de 52% nas rodovias capixabas durante a Operação Ano-Novo de 2022 da PRF, mas ainda assim foram contabilizadas 118 ocorrências do tipo.

Your browser does not support the audio element. Guia das estradas: viaje com segurança nos feriados de Natal e ano-novo

Isso demonstra que além da atenção nas estradas é preciso consciência de quem está ao volante. O inspetor da PRF no Espírito Santo, Wagner Motta, informou que a orientação, de forma geral, é de que o usuário tenha prudência e respeite o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Confira o Guia de Estradas:

Rodovias estaduais

ES 261 - entre Fundão e Santa Teresa

Tráfego em meia pista no km 97 em virtude das obras para contenção de erosão na pista. A cratera existe devido à erosão causada por chuvas e que completou um ano neste mês de dezembro. A obra ficará pronta em abril de 2024, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).



ES 381 - Nova Venécia e São Mateus:

Os motoristas precisam ficar atentos ao tráfego em meia pista no km 47 em virtude de erosão na pista. Em julho deste ano um motorista morreu após o carro cair na cratera, que está aberta desde o final de 2022, após fortes chuvas.



Acidente aconteceu após carro cair em cratera aberta desde o ano passado Crédito: Raphael Verly

ES 456 - De Coqueiral à sede de Aracruz

Algumas rodovias que atravessam o município de Aracruz preocupam os turistas e moradores. Na ES 456 há muitos buracos tapados com remendos, que deixam a via desnivelada, além de não ter acostamento adequado.

Rodovias federais

BR 101 - Cariacica

Estão em andamento as obras dos viadutos localizados no km 293 e 293,8, em Cariacica. Neste trecho, o tráfego segue pelas vias marginais em ambos os sentidos, mas é preciso atenção para evitar surpresas com carros diminuindo a velocidade devido à obra.



BR 101 entre o km 125 e 127 - Sooretama

Equipes também atuam na construção das vias marginais em Sooretama, por isso atenção. Os trabalhos são realizados nos acostamentos, canteiros e pista marginal, sem interrupção da pista expressa, nas a Eco101 pede cuidado para evitar acidentes.



Equipes também atuam na construção das vias marginais em Sooretama, entre o km 125 e 127. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

BR 101 - Guarapari

Na ponte sobre o Rio Jaboti (km 339,3), encontra-se em execução as obras de reforço e alargamento da ponte existente, e para isto o tráfego segue desviado, em pista simples por aproximadamente 1 quilômetro, para a ponte nova (já concluída).

BR 259 - João Neiva

Estão sendo realizados serviços de fresagem e recomposição do revestimento entre os km 5 e 18. A operação está em pare e siga, exigindo atenção à sinalização dos operadores.



BR 342, (Linhares), BR 482 (Sul capixaba), BR 393 (Cachoeiro) e BR 484 (Conceição do Castelo) e BR-262

Em todas essas rodovias a equipe do Dnit atua durante todo dezembro realizando conservação rotineira, podendo realizar operações tapa-buraco conforme necessário. Por isso, os condutores precisam dirigir com cuidado e atenção nessas vias para evitar surpresas durante o percurso.



Sem obras, mas com curvas e acidentes

BR 262 - Trecho da Serra da Boa Vista (entre Viana e Santa Isabel)

A atenção é necessária devido à configuração da BR, que é de pista simples com muitas curvas.



BR 101 - Entre o Contorno de Vitória e Viana

Por ser um trecho urbano, que atravessa vários bairros, são frequentes os atropelamentos de pedestres e colisões entre veículos que saem dos bairros em velocidade menor, sendo necessária atenção redobrada.

BR 101 - De Serra a João Neiva

Apesar de ser duplicada, a pista tem muitas curvas sinuosas e grande volume de veículos, sobretudo até o trevo com a BR 259, em João Neiva, que conecta a região a Colatina e a cidades do leste de Minas Gerais.

ES 010 - Aracruz

A rodovia onde foi registrado o maior número de acidentes do município em 2023. Ao todo, foram 75 ocorrências de janeiro até o dia 20 de novembro, segundo dados da Polícia Militar (PM).