Guia das estradas: viaje com segurança nos feriados de Natal e ano-novo

Confira a situação das principais rodovias estaduais e federais, os trechos mais perigosos e os que estão em obras antes de partir para as festas de fim de ano

O final de ano representa tempo de descanso e união com a chegada do feriado de Natal (25) e ano-novo (1), mas também significa um fluxo maior nas estradas. Neste período, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima um aumento de 100% no fluxo de veículos nas rodovias, com a população pegando as estradas em destino ao local onde irão passar os últimos dias do ano.