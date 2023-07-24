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Carona não se feriu

Motorista morre após carro cair em cratera na ES 381 em São Mateus

Cratera está aberta desde o final do ano passado, após as fortes chuvas; sete meses depois, DER-ES diz que a obra está em fase de licitação para contratar empresa para recuperar trecho

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 11:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jul 2023 às 11:14
Acidente aconteceu após carro cair em cratera aberta desde o ano passado
Acidente aconteceu após carro cair em cratera aberta desde o ano passado Crédito: Raphael Verly
O motorista de um carro morreu após o veículo cair em uma cratera na ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de domingo (23). Geremias da Costa, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local. Segundo a Polícia Militar, um homem, que estava no banco do carona e não se feriu, disse que o condutor perdeu o controle do automóvel na estrada, saiu da pista e desceu a ribanceira.
Imagens do local do acidente, feitas na manhã desta segunda-feira (24), mostram partes do carro na região e que a sinalização utilizada para alertar os motoristas sobre o buraco está fora do lugar, após ser arrastada pelo veículo. O trecho está fluindo em meia pista, com orientação de placas e redutores de velocidade para evitar acidentes.

Carro cai em cratera e motorista morre na ES 381, em São Mateus

As fortes chuvas do final do ano passado causaram diversos transtornos na ES 381, como deslizamento de encostas e desmoronamento desse trecho da rodovia. A promessa, na época, era de que obras de recuperação seriam realizadas no local assim que o tempo firmasse, mas, até o momento, após sete meses, os trabalhos ainda não começaram.
Em nota, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que a obra está em fase de licitação para a contratação da empresa ou consórcio especializado que será responsável pela elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para a execução das obras da rodovia entre Nova Venécia e São Mateus. Complementou ainda que o local é sinalizado e monitorado pela equipe técnica do órgão, até que as obras tenham início.
O corpo de Geremias foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.

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