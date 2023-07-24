Motorista morre após carro cair em cratera na ES 381 em São Mateus

Imagens do local do acidente, feitas na manhã desta segunda-feira (24), mostram partes do carro na região e que a sinalização utilizada para alertar os motoristas sobre o buraco está fora do lugar, após ser arrastada pelo veículo. O trecho está fluindo em meia pista, com orientação de placas e redutores de velocidade para evitar acidentes.

As fortes chuvas do final do ano passado causaram diversos transtornos na ES 381, como deslizamento de encostas e desmoronamento desse trecho da rodovia. A promessa, na época, era de que obras de recuperação seriam realizadas no local assim que o tempo firmasse, mas, até o momento, após sete meses, os trabalhos ainda não começaram.