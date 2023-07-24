Dupla é presa após furtar 40 kg de trilhos de trem da Vale na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Dois homens foram presos, na manhã do último domingo (23), na Serra, após serem flagrados furtando trilhos da ferrovia da Vale. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Keven dos Santos Souza, de 28 anos, e Adiel Fernandes Soares Pereira, de 32, foram flagrados por seguranças da empresa.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e prosseguiram até a entrada da empresa, onde identificaram os dois suspeitos detidos pela equipe de segurança da Vale. Os seguranças contaram aos policiais que Keven e Adiel furtaram pedaços de trilho antes da chegada dos PMs.

O material furtado tinha 1,5 metro de comprimento e 30 centímetros de largura, pesando aproximadamente 40 kg, conforme o boletim de ocorrência. Já a chapa que prende o trilho tinha em torno de 50 centímetros e 40 de largura, pesando 15 quilos.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana