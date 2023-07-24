Após dias de chuva, confira como fica o tempo nesta semana no ES

Após uma semana de chuva e tempo bastante fechado, o sol voltará a predominar no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que deve chover rapidamente somente no começo dos próximos dias e em algumas localidades do Estado.
Esta segunda-feira (24) começou com chuva rápida no início do dia, na Região Nordeste, com abertura de nuvens no decorrer do dia, devido ao avanço da umidade marítima para o continente. Há previsão de aumento de nuvens e chuva à tarde nas regiões Serrana e do Caparaó. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens, mas não chove.
Na terça-feira (25), chove rápido, no começo do dia, na Região Norte e no Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais áreas, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não há previsão de chuva.
A quarta-feira (26) terá sol entre nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, nas regiões Nordeste e Norte. Nas demais localidades, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.