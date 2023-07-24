Adolescente é baleado por policial de folga após assaltar família em Vitória

Adolescente é baleado por PM durante assalto em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado por um policial militar após assaltar uma família na noite de domingo (23), no bairro Moscoso, em Vitória

Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, a família estava indo a pé para uma igreja, quando foi abordada por uma dupla de assaltantes de moto.

O adolescente foi quem anunciou o assalto e chegou a apontar uma arma para o casal, que estava com o filho, uma criança de oito anos. Depois de roubar a bolsa da mulher, o suspeito correu e foi baleado pelo policial durante a fuga.

De acordo com a Polícia Militar , o policial, que estava de folga, relatou que estava participando de um culto, quando se deslocou para a parte externa da igreja para ir ao banheiro e beber água e viu uma motocicleta com dois suspeitos.

O veículo tinha passado em frente ao local em baixa velocidade há minutos atrás, o que gerou uma desconfiança e atenção por parte do militar e de um homem que estava ao lado do policial.

Ambos viram o momento em que o adolescente desembarcou da motocicleta e assaltou a família. O militar sacou sua arma, se identificou e deu voz de prisão ao suspeito, que estava fugindo na direção do PM, porém, o adolescente, que estava com a arma na mão, não acatou a ordem de parada e fez menção de apontar a arma em direção ao policial.

Nesse momento, o militar atirou contra o adolescente. O comparsa que pilotava a motocicleta, ao visualizar a ação do policial, fugiu e não foi localizado.

O policial recolheu a arma do suspeito e constatou que se tratava de uma réplica de pistola, que posteriormente caiu no chão, vindo a quebrar.

O adolescente foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Uma moradora da região, que não quis se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta, que a dupla já estava rodando pelo bairro há alguns dias. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória.