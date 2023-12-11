As rodovias campeãs de acidentes que ligam Aracruz a praias

Buracos, falta de acostamento e riscos de acidentes. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas que passam pelas rodovias que ligam Aracruz , no Norte do Espírito Santo , às praias da cidade. Uma delas é a ES 010, a rodovia onde foi registrado o maior número de acidentes do município em 2023. Ao todo, foram 75 ocorrências de janeiro até o dia 20 de novembro, segundo dados da Polícia Militar.

"Aracruz é uma cidade que além do turismo tem o polo industrial, o que aumenta o número de veículos circulando por aqui e, consequentemente, aumenta a probabilidade de acidentes", reforçou o tenente Adilton, da PM, em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta.

A segunda rodovia de Aracruz com o maior número de acidentes registrados no mesmo período de 2023 é a ES 257, que liga a sede do município à praia de Barra do Sahy, a mais conhecida e procurada pelos turistas. Nela, foram registradas 62 ocorrências de janeiro até novembro, de acordo com a PM.

Acidentes, buracos e falta de acostamento nas rodovias que ligam Aracruz às praias

Já na ES 456, que liga Coqueiral de Aracruz à sede do município, a preocupação dos motoristas é com a condição da estrada. Nela, muitos buracos foram tapados, mas os remendos deixaram a rodovia desnivelada. Além disso, no local não há acostamento.

Neste ano, as rodovias que cortam Aracruz já registraram 209 acidentes até de 10 de novembro com dez mortes, segundo a PM.

O que diz o DER

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que já está fazendo um projeto de recuperação funcional para futura contratação e execução da obra na Rodovia que liga o centro de Aracruz a Coqueiral, no litoral. Questionada sobre a psosibilidade de instação de redutores de velocidade, o órgão acrescentou que os projetos seguem os ritmos da legislação nacional, com base na Resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).