As rodovias campeãs de acidentes que ligam Aracruz a praias

Motoristas reclamam da situação das estradas: buracos, remendos, desníveis e algumas sem acostamentos

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Buracos, falta de acostamento e riscos de acidentes. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas que passam pelas rodovias que ligam Aracruz, no Norte do Espírito Santo, às praias da cidade. Uma delas é a ES 010, a rodovia onde foi registrado o maior número de acidentes do município em 2023. Ao todo, foram 75 ocorrências de janeiro até o dia 20 de novembro, segundo dados da Polícia Militar.

"Aracruz é uma cidade que além do turismo tem o polo industrial, o que aumenta o número de veículos circulando por aqui e, consequentemente, aumenta a probabilidade de acidentes", reforçou o tenente Adilton, da PM, em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta.

A segunda rodovia de Aracruz com o maior número de acidentes registrados no mesmo período de 2023 é a ES 257, que liga a sede do município à praia de Barra do Sahy, a mais conhecida e procurada pelos turistas. Nela, foram registradas 62 ocorrências de janeiro até novembro, de acordo com a PM.

Já na ES 456, que liga Coqueiral de Aracruz à sede do município, a preocupação dos motoristas é com a condição da estrada. Nela, muitos buracos foram tapados, mas os remendos deixaram a rodovia desnivelada. Além disso, no local não há acostamento.

Neste ano, as rodovias que cortam Aracruz já registraram 209 acidentes até de 10 de novembro com dez mortes, segundo a PM.

O que diz o DER

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que já está fazendo um projeto de recuperação funcional para futura contratação e execução da obra na Rodovia que liga o centro de Aracruz a Coqueiral, no litoral. Questionada sobre a psosibilidade de instação de redutores de velocidade, o órgão acrescentou que os projetos seguem os ritmos da legislação nacional, com base na Resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

(Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta)

