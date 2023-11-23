Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Morto em acidente na BR 101 em Guarapari era servidor do Iases

Ronald Tessarolo Machado tinha de 48 anos. Segundo o instituto, antes do acidente ele havia feito plantão em uma unidade em Cariacica
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 nov 2023 às 18:23

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 18:23

Ronald Tessarolo Machado, de 48 anos
Ronald Tessarolo Machado, de 48 anos Crédito: Redes sociais
motociclista que morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente na BR 101, em Guarapari, foi identificado como Ronald Tessarolo Machado, de 48 anos, servidor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância.  A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima perdeu o controle do veículo e caiu na pista.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Instituto lamentou a morte de Ronald e informou que o acidente aconteceu após ele sair de um plantão no Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (CSE), em Cariacica, e seguia para casa. O servidor trabalhava havia dois anos no local.
O Sindicato dos Servidores e Trabalhadores do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Sinades) também prestou condolências aos familiares da vítima. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do agente socioeducativo, Ronald Tessarolo Machado. Neste momento de luto, o Sindicato dos Agentes Socioeducativos (Sinases) expressa sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Ronald”.
Momento em que a ambulância da Eco 101 socorria o motociclista na manhã desta quinta-feira (23), no KM 335 da BR-101, em Guarapari
Momento em que equipe de resgate atendia o motociclista Crédito: Divulgação | PRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Guarapari servidores Iases
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados