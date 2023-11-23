Morto em acidente na BR 101 em Guarapari era servidor do Iases

O motociclista que morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente na BR 101, em Guarapari, foi identificado como Ronald Tessarolo Machado, de 48 anos, servidor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância. A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima perdeu o controle do veículo e caiu na pista.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Instituto lamentou a morte de Ronald e informou que o acidente aconteceu após ele sair de um plantão no Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (CSE), em Cariacica, e seguia para casa. O servidor trabalhava havia dois anos no local.
O Sindicato dos Servidores e Trabalhadores do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Sinades) também prestou condolências aos familiares da vítima. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do agente socioeducativo, Ronald Tessarolo Machado. Neste momento de luto, o Sindicato dos Agentes Socioeducativos (Sinases) expressa sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Ronald”.