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Fatalidade

Motorista de van escolar e aluno morrem em acidente com caminhão em MG

Outras oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Os estados de saúde delas não foram informados. Ainda não há detalhes sobre o acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2023 às 13:44

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 13:44

Estado em que ficou a van escolar após o acidente na manhã desta quinta-feira (7)
Estado em que ficou a van escolar após o acidente na manhã desta quinta-feira (7) Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Uma colisão entre um caminhão-betoneira e uma van escolar causou a morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira (7) em Minas Gerais. Os dois mortos no acidente eram o motorista da van e um aluno que estava no veículo. A informação é do Corpo de Bombeiros.
Outras oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Os estados de saúde delas não foram informados. Ainda não há detalhes sobre o acidente, mas o que se sabe é que a betoneira tombou e o teto da van escolar ficou destruído. O local será periciado pela Polícia Civil. O acidente foi registrado no trevo de Resende Costa, na MG-383. Os bombeiros foram chamados às 7h35.

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