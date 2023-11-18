Jovem que morreu em acidente em Colatina trabalhava como motoboy

O jovem que morreu em um acidente de moto no bairro Ayrton Senna, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, foi identificado como Leonardo Santos Campana. Ele tinha 25 anos e trabalhava como motoboy. De acordo com a Polícia Militar, Leonardo perdeu o controle da direção em uma curva, no final da descida do bairro, saiu da pista e bateu contra um poste. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17), por volta das 20h. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima teve a morte constatada no local da colisão.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.