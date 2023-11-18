Acidente de trânsito acaba em morte em Colatina

Um homem de 25 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Ayrton Senna, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17). Segundo populares, a vítima estaria em uma moto, mas a dinâmica da colisão — e se há outros veículos envolvidos — ainda não foi divulgada.

A Polícia Civil confirmou que foi acionada, e uma equipe de perícia esteve no local. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal da cidade. O nome da vítima não foi revelado.