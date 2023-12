Nova Orla de Cariacica: restaurantes abrem 50 vagas de emprego

Postos são para trabalhar como garçom, cozinheiro, assistente de cozinha, barman e operador de caixa. Interessados podem procurar a Agência do Trabalhador do município

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município (Semdei), são 20 chances para garçom, seis para cozinheiro, 12 para assistente de cozinha, seis para barman e seis para operador de caixa.

Para participar do processo seletivo, é necessário morar em Cariacica, ter experiência em carteira e ensino médio completo.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, que fica no novo Centro Administrativo, Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. É necessário levar comprovante de residência, documento com foto e carteira de trabalho.