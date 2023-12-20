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Nova Orla de Cariacica: restaurantes abrem 50 vagas de emprego

Postos são para trabalhar como garçom, cozinheiro, assistente de cozinha, barman e operador de caixa. Interessados podem procurar a Agência do Trabalhador do município

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 14:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 dez 2023 às 14:34
Nova Orla de Cariacica
Nova Orla de Cariacica Crédito: Claudio Postay/PMC
Oportunidades de trabalho abertas na Nova Orla de Cariacica. Os três restaurantes começam a funcionar na próxima quinta-feira (28) e para isso, precisam de colaboradores para atender a clientela. Ao todo, são 50 vagas.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município (Semdei), são 20 chances para garçom, seis para cozinheiro, 12 para assistente de cozinha, seis para barman e seis para operador de caixa.
Para participar do processo seletivo, é necessário morar em Cariacica, ter experiência em carteira e ensino médio completo.
Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, que fica no novo Centro Administrativo, Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. É necessário levar comprovante de residência, documento com foto e carteira de trabalho.
"As vagas de emprego fomentam ainda mais a economia e a renda da cidade, além de dar oportunidade a quem mais precisa", destaca secretária de desenvolvimento e inovação Lucia Dornellas.

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