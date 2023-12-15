Confira as vagas de emprego e estágio abertas no setor de serviços

Quem está à procura de emprego ou estágio no setor de serviços já pode separar o currículo. Nove empresas no Espírito Santo estão com vagas abertas para a contratação de mais de 200 profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar dos processos seletivos, basta o candidato observar o modelo de atendimento de cada organização.
Uma das empresas que está contrantando é a Loga, operadora de internet e telefonia por fibra óptica, que tem oportunidades de trabalho para analista de redes, assistente comercial backoffice, estágio, executivo de vendas, operador de telemarketing, supervisor de almoxarifado, técnico de suporte NOC e analista comercial em Vila Velha, vendedor porta a porta (PAP) na Grande Vitória e coordenador de manutenção em Linhares.
A Otis está com inscrições abertas para o Rota Escola, seu programa de estágio técnico, que tem como objetivo formar profissionais para atuar com a manutenção de elevadores e escadas rolantes. O prazo termina no dia 15 de dezembro. Os estudantes recebem bolsa a partir de R$ 1,3 mil.
Confira as vagas
LOGA
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas no site.
- Vagas:
- Analista de redes
- Assistente comercial backoffice
- Estágio
- Executivo de vendas
- Operador de telemarketing
- Supervisor de almoxarifado
- Técnico de suporte NOC
- Analista comercial
- Vendedor porta a porta (PAP)
- Coordenador de manutenção (Linhares)
CASA DO SERRALHEIRO
- Vagas: 47
- Ajudante de motorista (5) - Serra
- Assistente de departamento pessoal (1) - Cariacica
- Assistente de projetos (1) - Serra
- Assistente de precificação (2) - Cariacica e Serra
- Auxiliar administrativo (1) - Serra
- Auxiliar de produção (3) - Viana
- Estagiário de departamento pessoal (1) - Cariacica
- Operador de caixa (3) - Cariacica, Santa Maria e Linhares
- Vendedor interno (30) - Cariacica
DROGASIL
- Vagas: 12
- Atendente de loja (Linhares, Colatina, cachoeiro e Aracruz)
- Assistente operacional pcd (Aracruz)
- Estágio em Farmácia (Linhares)
- Farmacêutico (Linhares)
- Orientador de loja (Aracruz)
OTIS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site da Super Estágios até dia 15 de dezembro. .
- Vagas: São mais de 50 vagas abertas nas várias cidades, entre elas Vitória. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos e tecnólogos em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.
TIMENOW
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://time-now.gupy.io/
- Vaga: 5
- Engenharia - Pessoa Engenheira de Campo (EIA) - Aracruz
- Pessoa Analista de Sistemas - BPMS - Vitória
- Processos de Suporte - Pessoa Analista de Dados para Power BI e Databricks - Vitória
- Processos de Suporte - Pessoa Analista De Sistemas (Desenvolvedora de Power Platform) - Vitória
- Processos de Suporte - Pessoa Analista de Sistemas (Desenvolvedor(a) Fullstack com foco em IA) - Vitória
GOL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://golcarreiras.gupy.io/
- Vaga: 1 para Vitória
- Auxiliar de aeroporto
TOTAL EXPRESS
- Vagas: 4 para Serra
- Auxiliar de operações
- Conferente de prevenção a perdas
- Fiscal de prevenção de perdas
- Motorista B / linha leve
EXTRAFRUTI
- Vaga: 24
- Analista contábil (Viana)
- Analista de controladoria (Viana)
- Analista de recrutamento e seleção (Viana)
- Auxiliar de cozinha (Santa Maria de Jetibá e Viana)
- Auxiliar de expedição (Viana e Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de produção (Viana)
- Auxiliar de serviços de apoio pcd
- Banco de Talentos - Jovem Aprendiz Viana
- Promotor de vendas (Serra, Vitória, Vila Velha)
AUTOGLASS
- Vagas: 101
- Tecnologia da Informação
- Analista de dados
- Analista de datacenter
- Analista de governança de TI
- Analista de qualidade de software - Pleno
- Arquiteto de software
- Desenvolvedor .Net - serviços
- Desenvolvedor sênior - comércio
- Engenheiro de dados
- Líder de dados
- Líder de equipe TI
- Product Manager
- Product Owner
- Técnico de governança de TI
- Administrativo
- Agente de monitoramento
- Agilista
- Analista customer experience (CX)
- Analista de contas
- Analista de contratos de obra
- Analista de contratos - engenharia
- Analista de dados - estratégia de negócio
- Analista de distribuição
- Analista de e-commerce
- Analista de estratégia de vendas
- Analista de importação/exportação
- Analista de inovação e melhoria
- Analista de mídias sociais
- Analista de pricing
- Analista de processos
- Analista de processos pleno
- Analista de produto
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de relacionamento comercial
- Analista de relatórios - qualidade
- Analista de RH
- Analista de segurança da informação – controladoria
- Analista de segurança patrimonial
- Analista de seguros
- Analista de suprimentos - engenharia
- Analista lean
- Analista técnico de melhoria contínua
- Arquiteto de produto
- Assistente administrativo
- Assistente de compras
- Assistente de faturamento
- Assistente de marketing - SEO e Redação
- Assistente de melhoria contínua
- Assistente de recrutamento e seleção
- Assistente financeiro - contas a receber
- Auditor Júnior
- Auditor - Tecnologia da Informação
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo pcd
- Cientista de dados - estatística
- Coordenador de vendas
- Especialista de pricing
- Estatístico I
- Executivo de contas
- Líder de engenharia
- Líder de equipe
- Líder de negociação e compras
- Líder de vendas
- Monitor de qualidade
- Oportunidade em dados
- Projetista civil Jr.
- Projetista Jr - instalações elétricas
- Recepcionista
- Supervisor geral de vendas
- Técnico de planejamento de obras
- Técnico em enfermagem
- Técnico em meio ambiente
- Técnico em segurança do trabalho
- Lojas e centros de distribuição
- Aplicador de película automotiva (Cariacica)
- Auxiliar de operador de estoque (Guarapari)
- Lavador automotivo (Guarapari)
- Vendedor interno (Linhares)
- Call center
- Agente de atendimento (Vila Velha)
- Agente de serviço - fluente em Espanhol
- Agente de televendas pcd
- Auxiliar administrativo
- Vendedor
ÁGUIA BRANCA
- Vagas: 4
- Assistente fiscal
- Agente de vendas
- Analista de designer
- Atendente