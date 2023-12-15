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Mais de 200 vagas

Confira as vagas de emprego e estágio abertas no setor de serviços

Oportunidades são voltadas a  profissionais de vários níveis de escolaridade; interessados devem fazer cadastro em sites ou enviar o curriculo por e-mail

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 09:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 dez 2023 às 09:52
Quem está à procura de emprego ou estágio no setor de serviços já pode separar o currículo. Nove empresas no Espírito Santo estão com vagas abertas para a contratação de mais de 200 profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar dos processos seletivos, basta o candidato observar o modelo de atendimento de cada organização. 
Uma das empresas que está contrantando é a Loga, operadora de internet e telefonia por fibra óptica, que tem oportunidades de trabalho para analista de redes, assistente comercial backoffice, estágio, executivo de vendas, operador de telemarketing, supervisor de almoxarifado, técnico de suporte NOC e analista comercial em Vila Velha, vendedor porta a porta (PAP) na Grande Vitória e coordenador de manutenção em Linhares.
A Otis está com inscrições abertas para o Rota Escola, seu programa de estágio técnico, que tem como objetivo formar profissionais para atuar com a manutenção de elevadores e escadas rolantes. O prazo termina no dia 15 de dezembro. Os estudantes recebem bolsa a partir de R$ 1,3 mil.
Carteira de trabalho digital
Oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

LOGA
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas no site.
  • Vagas: 
  • Analista de redes
  • Assistente comercial backoffice
  • Estágio
  • Executivo de vendas
  • Operador de telemarketing
  • Supervisor de almoxarifado
  • Técnico de suporte NOC
  • Analista comercial 
  • Vendedor porta a porta (PAP)
  • Coordenador de manutenção (Linhares)
CASA DO SERRALHEIRO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 47
  • Ajudante de motorista (5) - Serra
  • Assistente de departamento pessoal (1) - Cariacica
  • Assistente de projetos (1) - Serra 
  • Assistente de precificação (2) - Cariacica e Serra
  • Auxiliar administrativo (1) - Serra 
  • Auxiliar de produção (3) - Viana
  • Estagiário de departamento pessoal (1) - Cariacica
  • Operador de caixa (3) - Cariacica, Santa Maria e Linhares
  • Vendedor interno (30) - Cariacica 
DROGASIL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 12
  • Atendente de loja (Linhares, Colatina, cachoeiro e Aracruz)
  • Assistente operacional pcd (Aracruz)
  • Estágio em Farmácia (Linhares)
  • Farmacêutico (Linhares)
  • Orientador de loja (Aracruz)
OTIS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site da Super Estágios até dia 15 de dezembro. .
  • Vagas: São mais de 50 vagas abertas nas várias cidades, entre elas Vitória. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos e tecnólogos em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.
TIMENOW
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://time-now.gupy.io/
  • Vaga: 5
  • Engenharia - Pessoa Engenheira de Campo (EIA) - Aracruz
  • Pessoa Analista de Sistemas - BPMS - Vitória
  • Processos de Suporte - Pessoa Analista de Dados para Power BI e Databricks - Vitória
  • Processos de Suporte - Pessoa Analista De Sistemas (Desenvolvedora de Power Platform) - Vitória 
  • Processos de Suporte - Pessoa Analista de Sistemas (Desenvolvedor(a) Fullstack com foco em IA) - Vitória
GOL
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://golcarreiras.gupy.io/
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Auxiliar de aeroporto 
TOTAL EXPRESS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 4 para Serra
  • Auxiliar de operações
  • Conferente de prevenção a perdas
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Motorista B / linha leve
EXTRAFRUTI
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: 24
  • Analista contábil (Viana)
  • Analista de controladoria (Viana)
  • Analista de recrutamento e seleção (Viana)
  • Auxiliar de cozinha (Santa Maria de Jetibá e Viana)
  • Auxiliar de expedição (Viana e Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de produção (Viana)
  • Auxiliar de serviços de apoio pcd 
  • Banco de Talentos - Jovem Aprendiz Viana
  • Promotor de vendas (Serra, Vitória, Vila Velha)
AUTOGLASS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas:  101
  • Tecnologia da Informação
  • Analista de dados
  • Analista de datacenter 
  • Analista de governança de TI
  • Analista de qualidade de software - Pleno
  • Arquiteto de software
  • Desenvolvedor .Net - serviços
  • Desenvolvedor sênior - comércio
  • Engenheiro de dados
  • Líder de dados 
  • Líder de equipe TI 
  • Product Manager
  • Product Owner
  • Técnico de governança de TI
  • Administrativo
  • Agente de monitoramento
  • Agilista
  • Analista customer experience (CX)
  • Analista de contas
  • Analista de contratos de obra
  • Analista de contratos - engenharia
  • Analista de dados - estratégia de negócio
  • Analista de distribuição
  • Analista de e-commerce
  • Analista de estratégia de vendas
  • Analista de importação/exportação
  • Analista de inovação e melhoria
  • Analista de mídias sociais
  • Analista de pricing 
  • Analista de processos
  • Analista de processos pleno
  • Analista de produto
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de relacionamento comercial
  • Analista de relatórios - qualidade
  • Analista de RH
  • Analista de segurança da informação – controladoria
  • Analista de segurança patrimonial
  • Analista de seguros
  • Analista de suprimentos - engenharia
  • Analista lean
  • Analista técnico de melhoria contínua
  • Arquiteto de produto
  • Assistente administrativo 
  • Assistente de compras
  • Assistente de faturamento
  • Assistente de marketing - SEO e Redação
  • Assistente de melhoria contínua
  • Assistente de recrutamento e seleção
  • Assistente financeiro - contas a receber
  • Auditor Júnior
  • Auditor - Tecnologia da Informação
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar administrativo pcd
  • Cientista de dados - estatística
  • Coordenador de vendas
  • Especialista de pricing
  • Estatístico I
  • Executivo de contas
  • Líder de engenharia
  • Líder de equipe 
  • Líder de negociação e compras
  • Líder de vendas
  • Monitor de qualidade
  • Oportunidade em dados 
  • Projetista civil Jr.
  • Projetista Jr - instalações elétricas
  • Recepcionista
  • Supervisor geral de vendas
  • Técnico de planejamento de obras
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em meio ambiente
  • Técnico em segurança do trabalho 
  • Lojas e centros de distribuição
  • Aplicador de película automotiva (Cariacica)
  • Auxiliar de operador de estoque (Guarapari)
  • Lavador automotivo (Guarapari)
  • Vendedor interno (Linhares)
  • Call center
  • Agente de atendimento (Vila Velha)
  • Agente de serviço - fluente em Espanhol 
  • Agente de televendas pcd 
  • Auxiliar administrativo 
  • Vendedor 
ÁGUIA BRANCA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 4
  • Assistente fiscal
  • Agente de vendas
  • Analista de designer
  • Atendente

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