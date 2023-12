Mais de 200 vagas

Confira as vagas de emprego e estágio abertas no setor de serviços

Oportunidades são voltadas a profissionais de vários níveis de escolaridade; interessados devem fazer cadastro em sites ou enviar o curriculo por e-mail

5 min de leitura min de leitura

Quem está à procura de emprego ou estágio no setor de serviços já pode separar o currículo. Nove empresas no Espírito Santo estão com vagas abertas para a contratação de mais de 200 profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar dos processos seletivos, basta o candidato observar o modelo de atendimento de cada organização.

Uma das empresas que está contrantando é a Loga, operadora de internet e telefonia por fibra óptica, que tem oportunidades de trabalho para analista de redes, assistente comercial backoffice, estágio, executivo de vendas, operador de telemarketing, supervisor de almoxarifado, técnico de suporte NOC e analista comercial em Vila Velha, vendedor porta a porta (PAP) na Grande Vitória e coordenador de manutenção em Linhares.

A Otis está com inscrições abertas para o Rota Escola, seu programa de estágio técnico, que tem como objetivo formar profissionais para atuar com a manutenção de elevadores e escadas rolantes. O prazo termina no dia 15 de dezembro. Os estudantes recebem bolsa a partir de R$ 1,3 mil.

Oportunidades de trabalho com carteira assinada. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Confira as vagas

LOGA

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas no site.

Vagas:

Analista de redes

Assistente comercial backoffice

Estágio

Executivo de vendas

Operador de telemarketing

Supervisor de almoxarifado

Técnico de suporte NOC

Analista comercial

Vendedor porta a porta (PAP)

Coordenador de manutenção (Linhares)

CASA DO SERRALHEIRO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 47

47 Ajudante de motorista (5) - Serra

Assistente de departamento pessoal (1) - Cariacica

Assistente de projetos (1) - Serra

Assistente de precificação (2) - Cariacica e Serra

Auxiliar administrativo (1) - Serra

Auxiliar de produção (3) - Viana

Estagiário de departamento pessoal (1) - Cariacica

Operador de caixa (3) - Cariacica, Santa Maria e Linhares

Vendedor interno (30) - Cariacica

DROGASIL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 12

12 Atendente de loja (Linhares, Colatina, cachoeiro e Aracruz)

Assistente operacional pcd (Aracruz)

Estágio em Farmácia (Linhares)

Farmacêutico (Linhares)

Orientador de loja (Aracruz)

OTIS

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site da Super Estágios até dia 15 de dezembro. .

Vagas: São mais de 50 vagas abertas nas várias cidades, entre elas Vitória. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos e tecnólogos em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

TIMENOW

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://time-now.gupy.io/

Vaga : 5

: 5 Engenharia - Pessoa Engenheira de Campo (EIA) - Aracruz

Pessoa Analista de Sistemas - BPMS - Vitória

Processos de Suporte - Pessoa Analista de Dados para Power BI e Databricks - Vitória

Processos de Suporte - Pessoa Analista De Sistemas (Desenvolvedora de Power Platform) - Vitória

Processos de Suporte - Pessoa Analista de Sistemas (Desenvolvedor(a) Fullstack com foco em IA) - Vitória

GOL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://golcarreiras.gupy.io/

Vaga : 1 para Vitória

: 1 para Vitória Auxiliar de aeroporto

TOTAL EXPRESS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 4 para Serra

4 para Serra Auxiliar de operações

Conferente de prevenção a perdas

Fiscal de prevenção de perdas

Motorista B / linha leve

EXTRAFRUTI

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vaga: 24

24 Analista contábil (Viana)

Analista de controladoria (Viana)

Analista de recrutamento e seleção (Viana)

Auxiliar de cozinha (Santa Maria de Jetibá e Viana)

Auxiliar de expedição (Viana e Santa Maria de Jetibá)

Auxiliar de produção (Viana)

Auxiliar de serviços de apoio pcd

Banco de Talentos - Jovem Aprendiz Viana

Promotor de vendas (Serra, Vitória, Vila Velha)

AUTOGLASS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 101

101 Tecnologia da Informação

Analista de dados

Analista de datacenter

Analista de governança de TI

Analista de qualidade de software - Pleno

Arquiteto de software

Desenvolvedor .Net - serviços

Desenvolvedor sênior - comércio

Engenheiro de dados

Líder de dados

Líder de equipe TI

Product Manager

Product Owner

Técnico de governança de TI

Administrativo

Agente de monitoramento

Agilista

Analista customer experience (CX)

Analista de contas

Analista de contratos de obra

Analista de contratos - engenharia

Analista de dados - estratégia de negócio

Analista de distribuição

Analista de e-commerce

Analista de estratégia de vendas

Analista de importação/exportação

Analista de inovação e melhoria

Analista de mídias sociais

Analista de pricing

Analista de processos

Analista de processos pleno

Analista de produto

Analista de recrutamento e seleção

Analista de relacionamento comercial

Analista de relatórios - qualidade

Analista de RH

Analista de segurança da informação – controladoria

Analista de segurança patrimonial

Analista de seguros

Analista de suprimentos - engenharia

Analista lean

Analista técnico de melhoria contínua

Arquiteto de produto

Assistente administrativo

Assistente de compras

Assistente de faturamento

Assistente de marketing - SEO e Redação

Assistente de melhoria contínua

Assistente de recrutamento e seleção

Assistente financeiro - contas a receber

Auditor Júnior

Auditor - Tecnologia da Informação

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo pcd

Cientista de dados - estatística

Coordenador de vendas

Especialista de pricing

Estatístico I

Executivo de contas

Líder de engenharia

Líder de equipe

Líder de negociação e compras

Líder de vendas

Monitor de qualidade

Oportunidade em dados

Projetista civil Jr.

Projetista Jr - instalações elétricas

Recepcionista

Supervisor geral de vendas

Técnico de planejamento de obras

Técnico em enfermagem

Técnico em meio ambiente

Técnico em segurança do trabalho

Lojas e centros de distribuição

Aplicador de película automotiva (Cariacica)

Auxiliar de operador de estoque (Guarapari)

Lavador automotivo (Guarapari)

Vendedor interno (Linhares)

Call center

Agente de atendimento (Vila Velha)

Agente de serviço - fluente em Espanhol

Agente de televendas pcd

Auxiliar administrativo

Vendedor

ÁGUIA BRANCA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 4

4 Assistente fiscal

Agente de vendas

Analista de designer

Atendente

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta