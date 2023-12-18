4.357 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.357 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (18). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Vaga para frentista no Sine de Aracruz Crédito: Freepik

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 629. Há oportunidades para ajudante de obra, armador de ferragens na construção civil, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, educador social, eletricista, operador de câmaras frias, sushiman, entre outras chances. 629. Há oportunidades para ajudante de obra, armador de ferragens na construção civil, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, educador social, eletricista, operador de câmaras frias, sushiman, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 699, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, auxiliar de manutenção, movimentador de mercadorias, operador de loja, ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, entre outros postos. 699, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, auxiliar de manutenção, movimentador de mercadorias, operador de loja, ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 882. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista de perecíveis, eletricista, lixador de peças de metal, motorista de kombi, promotor de vendas, entre outras chances. 882. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista de perecíveis, eletricista, lixador de peças de metal, motorista de kombi, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 617. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumim, encarregado de manutenção, fiscal de loja, mecânico, operador de caixa, entre outras chances. 617. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumim, encarregado de manutenção, fiscal de loja, mecânico, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 355. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferro, atendente de lojas, auxiliar de produção, eletricista, encanador, encarregado de obras, motorista de ônibus, panfleteiro,, entre outras chances. 355. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferro, atendente de lojas, auxiliar de produção, eletricista, encanador, encarregado de obras, motorista de ônibus, panfleteiro,, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 47. Há oportunidades para mecânico de manutenção, supervisor de montagem, estagiário de Administração ou RH, técnico em instrumentação, operador de motosserra, cozinheiro, entre outros postos. 47. Há oportunidades para mecânico de manutenção, supervisor de montagem, estagiário de Administração ou RH, técnico em instrumentação, operador de motosserra, cozinheiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 212. Há oportunidades para ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, motorista de caminhão, oficial de manutenção, vendedor porta a porta, entre outras chances. 212. Há oportunidades para ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, motorista de caminhão, oficial de manutenção, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 152. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, recepcionista atendente, cuidador de idosos, professor de inglês, garçom, entre outras chances. 152. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, recepcionista atendente, cuidador de idosos, professor de inglês, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 194. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante florestal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de loja, mecânico de refrigeração, montador de andaime, entre outras chances. 194. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante florestal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de loja, mecânico de refrigeração, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 174. Há oportunidades para ajudante de loja, auxiliar de carga e descarga, operador de caixa, professor técnico de enfermagem, seringueiro, recepcionista, pedreiro, técnico planejamento, vendedor interno, entre outras chances. 174. Há oportunidades para ajudante de loja, auxiliar de carga e descarga, operador de caixa, professor técnico de enfermagem, seringueiro, recepcionista, pedreiro, técnico planejamento, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 211. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, ajudante de pintor, assistente administrativo, auxiliar de produção, ajudante de obras, eletricista automotivo, oficial de carpinteiro, entre outras chances. 211. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, ajudante de pintor, assistente administrativo, auxiliar de produção, ajudante de obras, eletricista automotivo, oficial de carpinteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 118. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, pedreiro, trabalhador volante, entre outras chances. 118. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, pedreiro, trabalhador volante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]