4.357 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 629. Há oportunidades para ajudante de obra, armador de ferragens na construção civil, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, educador social, eletricista, operador de câmaras frias, sushiman, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 699, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, auxiliar de manutenção, movimentador de mercadorias, operador de loja, ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 882. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista de perecíveis, eletricista, lixador de peças de metal, motorista de kombi, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 617. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumim, encarregado de manutenção, fiscal de loja, mecânico, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 355. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferro, atendente de lojas, auxiliar de produção, eletricista, encanador, encarregado de obras, motorista de ônibus, panfleteiro,, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 47. Há oportunidades para mecânico de manutenção, supervisor de montagem, estagiário de Administração ou RH, técnico em instrumentação, operador de motosserra, cozinheiro, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 212. Há oportunidades para ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, motorista de caminhão, oficial de manutenção, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 152. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, recepcionista atendente, cuidador de idosos, professor de inglês, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 194. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante florestal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de loja, mecânico de refrigeração, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 174. Há oportunidades para ajudante de loja, auxiliar de carga e descarga, operador de caixa, professor técnico de enfermagem, seringueiro, recepcionista, pedreiro, técnico planejamento, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 211. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, ajudante de pintor, assistente administrativo, auxiliar de produção, ajudante de obras, eletricista automotivo, oficial de carpinteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 118. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, operador de máquinas leves, pedreiro, trabalhador volante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 67. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, almoxarife, auxiliar administrativo, balconista, servente de obras, pedreiro, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.