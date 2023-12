Mais de 390 vagas abertas em seleção para assistente administrativo no ES

Também haverá formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro. Candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva

O governo do Espírito Santo vai contratar 391 assistentes administrativos por meio da MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.. Os selecionados no processo seletivo vão atuar em órgãos estaduais nas cidades de Vitória (350), São Mateus (3), Colatina (10), Serra (12), Venda Nova do Imigrante (1), Viana (1) e Cariacica (14).