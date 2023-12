Prefeitura de Iúna abre concurso público com 81 vagas

Salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68; candidatos podem se inscrever de 19 de dezembro a 18 de janeiro. Provas serão aplicadas em fevereiro

A Prefeitura de Iúna , município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 81 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.788,64 a R$ 7.203,68.

As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 19 de dezembro de 2023 até as 16 horas de 18 de janeiro de 2024, no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame.