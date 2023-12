Fiocruz libera edital com 300 vagas e salário de até R$ 13 mil

Inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 22 de janeiro até as 23h59 do dia 5 de março de 2024; taxa de participação varia de R$ 150 a R$ 200

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou nesta terça-feira (12) o edital de abertura de concurso público com 300 vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13 mil, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais.

As oportunidades são voltadas para as funções de analista de gestão em saúde (100), tecnologista em saúde pública (100) e pesquisador em saúde pública (100).

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 22 de janeiro até as 23h59 do dia 5 de março de 2024 no site da Fiocruz. A taxa de participação varia de R$ 150 a R$ 200.