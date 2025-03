Tragédia

Grave acidente mata casal e deixa criança e homem feridos em Cachoeiro

Vítimas estavam em um Toyota Land-cruiser-prado, que se envolveu em acidente com uma Toyota SW4 e um Citroën C4 na tarde deste domingo (30), na BR 482

Toyota Land-cruiser-prado saiu da pista após bater de frente com Citroën C4 . (Leitor / Montagem A Gazeta )

Um casal morreu em um grave acidente envolvendo três carros – um Toyota Land-cruiser-prado, um Toyota SW4 e um Citroën C4 – no início da tarde deste domingo (30), na BR 482, na altura de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma criança, sem idade divulgada, estava no mesmo veículo que eles e foi socorrida ferida. O motorista que conduzia um dos outros dois carros também se feriu. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados, pois não foram encontrados documentos junto aos corpos.

Segundo a Polícia Militar, um dos veículos teria perdido o controle após uma colisão lateral, atravessado o canteiro central e atingido um terceiro carro que seguia na direção oposta. Com o impacto, um dos automóveis capotou e caiu em uma ribanceira às margens da pista.

Local do acidente ficou isolado até realização da perícia. (Matheus Passos)

O repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, esteve no local e apurou com a Polícia Militar e com peritos da Polícia Científica que o condutor da Toyota SW4, de 29 anos, relatou que seguia em direção a Cachoeiro de Itapemirim por volta de 12h, quando percebeu que o Toyota Land-cruiser-prado, onde estavam o casal e a criança, seguia na mesma pista, à esquerda, em alta velocidade. Para evitar a colisão, ele teria desviado para a direita, mas o Land-cruiser-prado bateu na lateral do carro dele, perdeu o controle e invadiu a contramão, no sentido Jerônimo Monteiro, colidindo frontalmente com o Citroën C4 e saindo da pista em seguida.

Duas pessoas foram socorridas com vida, o condutor do Citroën C4 e uma criança que estava no carro das vítimas fatais . (Montagem A Gazeta )

O motorista do Citroën C4 ficou ferido e foi socorrido para um hospital no município. O casal que estava no Toyota Land-cruiser-prado, enquanto a criança foi resgatada com vida. O veículo tinha placas de Caldas Novas, Goiás. O motorista da Toyota SW4, de 29 anos, e outro homem que estava no veículo não se feriram.

A Polícia Científica informou que foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Cachoeiro de Itapemirim, onde passarão pelo processo de necropsia antes de serem liberados para os familiares.

