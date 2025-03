Homem morre atropelado na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após ser atropelado por um veículo na Rodovia ES 060, também conhecida como Rodovia do Sol, em Interlagos, Vila Velha . O caso aconteceu na noite do último sábado (29). >

O motorista do veículo relatou à Polícia Militar que estava trafegando pela rodovia quando teve a visão ofuscada por uma motocicleta que estava na contramão. Depois disso, ele sentiu o impacto. Em seguida, uma motocicleta parou e os ocupantes disseram ao condutor que a vítima estava andando no meio da pista. O homem realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.>