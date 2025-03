Imagem impressionante

Motorista morre em acidente que deixou carro 'abraçado' a poste na Serra

Mulher que também estava no veículo ficou ferida e foi levada ao hospital; caso aconteceu no final da noite de sábado (29)

Carro ficou "abraçado" ao poste, que tombou e se manteve preso apenas pelos fios elétricos. (Leitor | A Gazeta)

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido entre os bairros São Patrício e Porto Dourado, na Serra, no final da noite de sábado (29). O veículo bateu em um poste e ficou "abraçado" à estrutura, tamanha a força do impacto. A imagem impressiona (veja acima).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Chevrolet Astra trafegava no sentido Jacaraípe quando, na última descida do trevo para Lagoa Juara, o motorista freou. O carro andou por cerca de 10 metros, subiu no meio-fio e bateu na base do poste. A estrutura de concreto quebrou e ficou inclinada na direção da pista, presa pelos fios elétricos e escorada no veículo.

O motorista, identificado como Uanderson de Oliveira Silva, morreu no local. Já uma mulher que estava no veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O boletim detalha que o Corpo de Bombeiros precisou cortar várias partes do veículo para conseguir retirar as vítimas.

O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi levado para o pátio. O motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde 2023, segundo a PM. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

