Homicídio

Homem é preso suspeito de matar ex-namorado da mulher dele no ES

Ademir da Guia Sousa, havia procurado a polícia para denunciar ameaças antes de ser assassinado na noite de sábado (29), em Baixo Guandu

Ademir da Guia Sousa, de 39 anos, no destaque, morreu no local . (Montagem A Gazeta )

Um homem de 39 anos, identificado como Ademir da Guia Sousa, foi assassinado a tiros no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (29). O suspeito do homicídio, identificado como Jorge Cornelio de Freitas, de 32 anos, é o marido da ex-namorada da vítima, que foi preso minutos após o crime. Ele foi encontrado com a arma utilizada no assassinato.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava na Prefeitura de Baixo Guandu. A reportagem de A Gazeta apurou que Admeir era Agente de Combate às Endemias do município. Ele havia procurado a Delegacia de Polícia Civil pouco antes do crime para denunciar ameaças feitas pelo suspeito. Durante uma ligação para a polícia, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, que estava em uma motocicleta. Na chamada, foi possível ouvir os disparos e, em seguida, o silêncio.

A equipe da Força Tática da Polícia iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito minutos após o crime. De acordo com a polícia, Jorge Carlos de Freitas Júnior é marido da ex-namorada da vítima. Com ele, os militares apreenderam a arma utilizada no homicídio. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A Polícia Civil informou que Jorge foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. Durante a perícia, foram constatadas sete perfurações no corpo.

A Prefeitura de Baixo Guandu foi procurada para comentar o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

