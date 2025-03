Em Pinheiros

Adolescente é assassinado a tiros em frente a bar no Norte do ES

Corpo da vítima foi encontrado caído na calçada, com pelo menos seis perfurações, algumas delas na cabeça

Local onde adolescente foi assassinado em Pinheiros. (Redes sociais)

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na Rua Elpídio Rosa, no bairro Santo Antônio, em Pinheiros, região Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (30). O corpo da vítima foi encontrado caído na calçada, em frente a um bar, com pelo menos seis perfurações, algumas delas na cabeça. O crime ocorreu em uma área conhecida pela relação com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente tinha antecedentes por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas e havia sido apreendido duas vezes no final de 2024. De acordo com informações da Polícia Militar, familiares do jovem estiveram no local do crime e confirmaram a informação de que ele tinha envolvimento com o tráfico.

O local foi periciado e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para exames.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, por questões estratégicas, os detalhes da investigação não serão divulgados. A corporação reforçou a importância da colaboração da população, que pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.

