Suspeitos armados cercam e roubam carro na Serra; veja vídeo

Câmera de segurança flagrou o momento em que os três criminosos abordaram as vítimas; testemunhas suspeitam que mesmo trio tenha assaltado farmácia da região

Três criminosos cercaram e roubaram um carro em um cruzamento no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, no último sábado (29). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que o motorista e uma mulher saem do veículo, rendidos, enquanto os automóveis que vinham atrás tentam dar ré, com medo de também serem abordados.



A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com uma ocupante do veículo que estava na frente do carro assaltado. Ela relatou que o trio apareceu de repente. "Paramos porque na rua tem um quebra-molas e demos seta para entrar à direita, do nada apareceram os caras com arma em punho, passaram na frente do nosso carro e abordaram o carro de trás. Acho que eles estavam escondidos atrás de um muro. Estavam com arma na mão sem se preocupar com nada", detalhou. Por segurança, ela não será identificada.

A cena descrita por ela foi gravada pela câmera de monitoramento da rua. O vídeo mostra dois suspeitos aparecendo no cruzamento e mandando um carro branco parar. Um deles já abre a porta do motorista, momento em que um terceiro criminoso surge e também já entra no veículo. Os ocupantes, um homem e uma mulher, saem com as mãos para cima.

Os bandidos saem com o carro e as vítimas ficam paradas na rua. No vídeo também dá para ver o desespero dos carros de trás, que foram dando ré enquanto o assalto acontecia, na intenção de deixar o local.

Assalto a farmácia

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, uma farmácia que fica a cerca de 150 metros do local do crime foi assaltada poucos minutos depois. Testemunhas disseram que eram três bandidos: eles chegaram armados, renderam os funcionários e levaram o dinheiro que estava no caixa. As vítimas acreditam que seja o mesmo grupo que roubou o carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que, caso o fato tenha sido registrado pelas vítimas, uma investigação será iniciada.

