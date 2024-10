Tragédia na estrada

Colisão entre motos mata dois homens na ES 166 em Cachoeiro

As vítimas, de 25 e 60 anos, colidiram frontalmente enquanto seguiam em sentidos opostos na rodovia. Este foi o segundo acidente fatal na mesma estrada em menos de 24 horas

2 min de leitura min de leitura

A polícia isolou a área do acidente para o trabalho da perícia e o fluxo seguiu apenas em umm sentido da ES 166. (Matheus Passos)

Dois homens, de 25 e 60 anos, morreram em um acidente envolvendo as motos que pilotavam na tarde desta quarta-feira (16), na Rodovia Fued Nemer – a ES-166 –, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas, que seguiam em direções opostas, não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, os pilotos das duas motos tiveram o óbito confirmado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Uma das pistas ficou interditada até a chegada da perícia da Polícia Científica, acionada e presente no local por volta das 15h.

Ainda segundo a apuração, uma arma desmontada e munições foram encontradas na bolsa de um dos motociclistas. O material foi apreendido pela PM e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

Um amigo do motociclista de 25 anos contou à TV Gazeta que ele estava a caminho de uma entrega em Cachoeiro. Ele trabalhava como motoboy, fazendo serviços entre Cachoeiro e Castelo com frequência. Além disso, trabalhava em uma empresa do setor de rochas e realizava essas entregas para complementar a renda.

A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Científica, Polícia Civil e Polícia Militar. As corporações informaram que a ocorrência está em andamento. O texto será atualizado conforme novos detalhes forem divulgados.

Segundo acidente com morte em 24h

O acidente desta quarta-feira (16) é o segundo ocorrido na mesma rodovia, a ES-166, em menos de 24 horas. Na noite de terça-feira (15), um homem de 41 anos, identificado como Maurílio Morais da Costa, morreu em uma colisão envolvendo duas motos na ES-166, próximo ao distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim. Maurílio pilotava um dos veículos e faleceu no local.

Maurílio Morais da Costa pilotava uma das motocicletas envolvidas na batida . (Redes sociais )

Segundo a Polícia Militar, o irmão de Maurílio contou que o homem estava pilotando sentido Castelo, quando outro motociclista no sentido contrário realizou uma conversão em uma estrada à esquerda, colidindo na moto da vítima. O outro motociclista ficou ferido e foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para um hospital de Castelo com escoriações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta