Carro capota após colisão em cruzamento da Leitão da Silva em Vitória

Um acidente envolvendo dois carros levou ao capotamento de um dos veículos e deixou feridas duas mulheres que estavam dentro do automóvel, na tarde deste sábado (10). Tudo aconteceu no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Rua das Palmeiras, no bairro Itararé, em Vitória.
A Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, disse que o acidente aconteceu quando um dos veículos, que trafegava pela faixa central da avenida, tentou entrar repentinamente na Rua das Palmeiras. O motorista que seguia pela faixa 1 não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na roda traseira do carro que fazia a conversão, provocando o capotamento no automóvel atingido.
As duas ocupantes do carro que capotou foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu/192) e encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. O estado de saúde delas não foi informado.
A ocorrência foi repassada à equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que ficou responsável pela remoção do outro veículo envolvido. De acordo com a Guarda Municipal, o carro estava com o licenciamento vencido. A PM foi procurada e informou que a ocorrência ainda estava em andamento no momento da publicação desta matéria.