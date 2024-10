Homem morre em acidente entre motos em Conduru, Cachoeiro de Itapemirim

Maurílio Morais da Costa, de 41 anos, pilotava um dos veículos envolvidos na batida e morreu no local, na noite de terça-feira (15)

Um homem de 41 anos morreu em um acidente entre duas motos na ES 166, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (15). Maurílio Morais da Costa pilotava um dos veículos envolvidos na batida e faleceu no local.