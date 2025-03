Estrada de Capuaba

Ciclista morre atropelado em acidente com ônibus do Transcol em Vila Velha

Caso aconteceu entre os bairros Aribiri e Zumbi dos Palmares, na manhã desta quarta-feira (12); coletivo envolvido era da linha 671

2 min de leitura min de leitura

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12) na Estrada de Capuaba, em Vila Velha. (Leitor | A Gazeta)

Um ciclista morreu ao ser atropelado por um ônibus da linha 671 do Sistema Transcol quando passava por um trecho da Estrada de Capuaba, entre os bairros Aribiri e Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). Imagens feitas no local logo após o acidente mostram o coletivo estacionado e algumas pessoas reunidas perto da vítima, que não foi identificada. Ao lado do corpo, ficou a bicicleta.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e apurou que, antes de ser atropelado, o ciclista bateu na lateral do ônibus. O motorista do coletivo não quis gravar entrevista, por estar emocionalmente abalado, mas informou à equipe responsável pelo ônibus que tentou desviar do ciclista, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe está no local orientando o trânsito. Por se tratar de uma estrada federal, segundo a Guarda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 07h30 e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica. A ocorrência ficou à cargo da PRF.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que o motorista do ônibus da linha 671 seguia sentido Terminal do Ibes quando o acidente aconteceu. Ao identificar a presença do ciclista, o motorista teria tentado desviar dele, mas não foi possível evitar o acidente.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi procurada pela reportagem no início da manhã. O texto será atualizado quando houver um retorno.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta