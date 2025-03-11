Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e ônibus em Vila Velha

Jovem de 21 anos morre em acidente envolvendo ônibus em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Rede Social

Um jovem motociclista de 21 anos morreu após se envolver em acidente com um ônibus no bairro Barramares, em Vila Velha . A colisão entre os automóveis aconteceu na tarde desta terça-feira (11). Com a batida, a moto foi parar no canteiro da via. Ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o motorista do coletivo contou que seguia pela rua Daniela Perez quando o piloto da moto, que vinha da rua Valadares, bateu na parte frontal do veículo.

O condutor disse ter parado metros à frente do local da colisão, mas, com medo de represálias, dirigiu até o posto policial. O impacto da batida acabou arremessando a vítima no muro de uma casa.

Ao chegar no local, a corporação encontrou uma ambulância do Samu/192, que havia constatado a morte do homem.

Os militares consultaram o sistema e não encontraram nenhum registro de habilitação em nome da vítima. O condutor do coletivo realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi levado à 2ª Regional de Vila Velha.