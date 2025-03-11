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Em Barramares

Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e ônibus em Vila Velha

Vítima estava na motocicleta e foi arremessada contra o muro de uma casa devido ao impacto da batida; rapaz não era habilitado, segundo a Polícia Militar

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:17
Jovem de 21 anos morre em acidente envolvendo ônibus em Vila Velha.
Jovem de 21 anos morre em acidente envolvendo ônibus em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Rede Social
Um jovem motociclista de 21 anos morreu após se envolver em acidente com um ônibus no bairro Barramares, em Vila Velha. A colisão entre os automóveis aconteceu na tarde desta terça-feira (11). Com a batida, a moto foi parar no canteiro da via. Ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o motorista do coletivo contou que seguia pela rua Daniela Perez quando o piloto da moto, que vinha da rua Valadares, bateu na parte frontal do veículo.
O condutor disse ter parado metros à frente do local da colisão, mas, com medo de represálias, dirigiu até o posto policial. O impacto da batida acabou arremessando a vítima no muro de uma casa.
Ao chegar no local, a corporação encontrou uma ambulância do Samu/192, que havia constatado a morte do homem.
Os militares consultaram o sistema e não encontraram nenhum registro de habilitação em nome da vítima. O condutor do coletivo realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi levado à 2ª Regional de Vila Velha. 
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada, por volta de 12h30, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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