Casagrande publica mensagem sobre crime brutal em loja na Glória

O governador Renato Casagrande publicou nesta terça-feira (11) uma mensagem em que se solidariza à família da vendedora assassinada dentro de loja na Glória, em Vila Velha, e diz que o "assassino deve ser punido com todo rigor da lei". O agressor é Wenderson Rodrigues de Souza, conhecido na região por vender doces vestido de super-herói. Carla Gobbi Fabrete tinha 25 anos e foi atacada dentro do estabelecimento no qual trabalhava. Ao que tudo indica, segundo a Guarda Municipal, "foi uma vítima aleatória".