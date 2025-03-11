Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Trecho da BR 101 será totalmente interditado nesta quarta (12) na Serra

A interdição ocorre em função de uma operação para fragmentação de rochas;  a previsão é de que os serviços sejam iniciados às 10h e concluídos por volta de 12h

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:31

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

11 mar 2025 às 14:31
O corte de rochas é uma etapa fundamental para a duplicação da BR 101.
Km 245 da BR 101, na Serra, terá interdição para operação de fragmentação de rochas Crédito: Divulgação | Ecovias 101
Uma operação para fragmentação de rochas vai interditar temporariamente o quilômetro 245 da BR 101, próximo ao posto de combustíveis Chapada Grande, na Serra, nesta quarta-feira (12). A previsão é de que os serviços sejam iniciados às 10h e concluídos por volta de 12h. A ação visa dar continuidade às obras de duplicação do trecho.
Durante o período de interdição, o fluxo será feito por meio do sistema pare e siga. A Ecovias 101 (antiga Eco101), concessionária responsável por administrar o trecho capixaba da BR 101, orienta os motoristas a redobrar a atenção, respeitando a sinalização provisória que será instalada para organizar o fluxo de veículos.

Etapa fundamental

O corte de rochas é uma etapa fundamental para a duplicação da rodovia federal. O projeto de duplicação do trecho Norte abrange uma extensão inicialmente concentrada na Serra, entre os quilômetros 242 e 247, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio.

Veja Também

Motorista com sinais de embriaguez é preso após acidente em Montanha

Inmet emite alerta de chuva intensa para 20 cidades do ES

‘Arrancaram um pedaço de mim’, diz mãe de pedagoga morta no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra trânsito eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados