Trecho da BR 101 será totalmente interditado nesta quarta (12) na Serra

Uma operação para fragmentação de rochas vai interditar temporariamente o quilômetro 245 da BR 101, próximo ao posto de combustíveis Chapada Grande, na Serra, nesta quarta-feira (12). A previsão é de que os serviços sejam iniciados às 10h e concluídos por volta de 12h. A ação visa dar continuidade às obras de duplicação do trecho.
Durante o período de interdição, o fluxo será feito por meio do sistema pare e siga. A Ecovias 101 (antiga Eco101), concessionária responsável por administrar o trecho capixaba da BR 101, orienta os motoristas a redobrar a atenção, respeitando a sinalização provisória que será instalada para organizar o fluxo de veículos.
Etapa fundamental
O corte de rochas é uma etapa fundamental para a duplicação da rodovia federal. O projeto de duplicação do trecho Norte abrange uma extensão inicialmente concentrada na Serra, entre os quilômetros 242 e 247, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio.