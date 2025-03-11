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Caso Rayane Berger

‘Arrancaram um pedaço de mim’, diz mãe de pedagoga morta no ES

Médico Celso Luís Ramos Sampaio, acusado do crime ocorrido em 2015, será julgado na próxima quinta-feira (13), em Vitória

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 mar 2025 às 11:58
A mãe da pedagoga e miss pomerana Rayane Luiza Berger, morta aos 23 anos em Santa Maria de JetibáRegião Serrana no Estado, em junho de 2015, gravou um depoimento emocionado sobre a filha. "Arrancaram um pedaço de mim. Ela era cheia de vida, cheia de amor e sonhos", desabafou Clarice Berger (veja acima). O julgamento do caso acontece na próxima quinta-feira (13), conforme foi adiantado pela colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes. O acusado do crime é o ex-companheiro da jovem, o médico Celso Luís Ramos Sampaio, à época com 59 anos. 
"A partida dela, tão repentina, trouxe uma dor enorme para a família. Espero que a decisão do júri traga a verdade e que ele seja punido pelo crime que cometeu", declarou Clarice Berger. O vídeo foi divulgado pelo Ministério Publico do Espírito Santo (MPES), que detalhou que o réu dopou a vítima e forjou um acidente para encobrir o crime, que teria sido premeditado. O órgão disse que vai atuar pela condenação por homicídio qualificado e feminicídio.
Conforme a colunista Vilmara Fernandes, o júri chegou a ser marcado três vezes na cidade onde os fatos ocorreram, mas foi transferido para a Capital, por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em uma ação de desaforamento (transferência) apresentada pela defesa do réu.
Por maioria dos votos, os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas aceitaram os argumentos dos advogados de Celso de que havia dúvidas “sobre a segurança pessoal do acusado ou acerca da imparcialidade do júri” na cidade. Na quinta-feira, o médico será julgado no Tribunal do Júri de Vitória.
A defesa do médico, segundo o site do TJES, é realizada pelo advogado Eric do Nascimento Ceolin. Procurado pela colunista Vilmara Fernandes, ele informou que não tinha a intenção de se manifestar sobre o caso, no momento. 

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