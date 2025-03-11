‘Arrancaram um pedaço de mim’, diz mãe de pedagoga morta no ES

"A partida dela, tão repentina, trouxe uma dor enorme para a família. Espero que a decisão do júri traga a verdade e que ele seja punido pelo crime que cometeu", declarou Clarice Berger. O vídeo foi divulgado pelo Ministério Publico do Espírito Santo (MPES) , que detalhou que o réu dopou a vítima e forjou um acidente para encobrir o crime, que teria sido premeditado. O órgão disse que vai atuar pela condenação por homicídio qualificado e feminicídio.

Conforme a colunista Vilmara Fernandes, o júri chegou a ser marcado três vezes na cidade onde os fatos ocorreram, mas foi transferido para a Capital, por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em uma ação de desaforamento (transferência) apresentada pela defesa do réu.

Por maioria dos votos, os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas aceitaram os argumentos dos advogados de Celso de que havia dúvidas “sobre a segurança pessoal do acusado ou acerca da imparcialidade do júri” na cidade. Na quinta-feira, o médico será julgado no Tribunal do Júri de Vitória.