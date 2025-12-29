Casal capixaba morto em acidente tinha tradição de passar fim de ano na Bahia

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:12
As festividades de fim de ano para uma família de Linhares foram interrompidas por um grave acidente no último sábado (27), na BR 101, no extremo sul da Bahia, próximo à divisa com o Espírito Santo, que deixou 11 mortos. Olívio Salezze, de 90 anos, e Irene Bermond Salezze, de 87, mantinham a tradição de passar as festas de ano-novo na casa de uma das filhas, na cidade baiana de Mucuri.
O casal era levado pelo filho, Augusto Salezze Neto, de 69 anos. Depois que deixasse os pais na casa da irmã, ele planejava retornar para passar a virada de ano na Praia do Pontal, em Linhares. A família era composta por oito filhos, sendo dois homens e seis mulheres.
Em entrevista à TV Gazeta, Ronaldo José de Souza, genro de Olívio, lamentou a perda em uma época de celebração.
Ronaldo José de Souza
O velório da família teve início às 9h desta segunda-feira (29), na Capela Mortuária do Cemitério São José, no bairro BNH, em Linhares. O sepultamento aconteceu às 12h, no mesmo cemitério. Os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, na Bahia, na noite de domingo (28).
A colisão frontal entre uma minivan Fiat Doblò e a caminhonete Chevrolet S10 da família ocorreu na manhã de sábado (27) no km 953 da BR 101, trecho de Mucuri. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por uma ultrapassagem indevida da minivan, que seguia no sentido Espírito Santo, teria invadido a contramão e atingido a caminhonete, que seguia no sentido Bahia.
Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo e as chamas atingiram a vegetação às margens da rodovia. Ao todo, 11 pessoas morreram: oito ocupantes da minivan e os três ocupantes da caminhonete. Dez vítimas morreram no local e a 11ª chegou a ser socorrida para um hospital em Pedro Canário, mas não resistiu. A Policia Rodoviária Federal segue apurando as circunstâncias do acidente.
