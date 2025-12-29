Tragédia

Casal capixaba morto em acidente tinha tradição de passar fim de ano na Bahia

Olívio, de 90 anos, e Irene, de 87, viajavam com o filho Augusto, que os levaria para a casa da irmã; os três moravam em Linhares

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:12

O casal Olívio Salezze, de 90 anos, e Irene Bermond Salezze, de 87 Crédito: Acervo familiar

As festividades de fim de ano para uma família de Linhares foram interrompidas por um grave acidente no último sábado (27), na BR 101, no extremo sul da Bahia, próximo à divisa com o Espírito Santo, que deixou 11 mortos. Olívio Salezze, de 90 anos, e Irene Bermond Salezze, de 87, mantinham a tradição de passar as festas de ano-novo na casa de uma das filhas, na cidade baiana de Mucuri.

O casal era levado pelo filho, Augusto Salezze Neto, de 69 anos. Depois que deixasse os pais na casa da irmã, ele planejava retornar para passar a virada de ano na Praia do Pontal, em Linhares. A família era composta por oito filhos, sendo dois homens e seis mulheres.

Em entrevista à TV Gazeta, Ronaldo José de Souza, genro de Olívio, lamentou a perda em uma época de celebração.

Horrível, não tem outro sentimento. Você está se preparando para comemorar o ano novo e, de repente, o telefone toca e avisa que houve uma tragédia. Três da família faleceram e isso nos deixa abalados Ronaldo José de Souza Médico

O velório da família teve início às 9h desta segunda-feira (29), na Capela Mortuária do Cemitério São José, no bairro BNH, em Linhares. O sepultamento aconteceu às 12h, no mesmo cemitério. Os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, na Bahia, na noite de domingo (28).

Augusto Salezze Neto, de 69 anos, filho do casal Crédito: Acervo familiar

Relembre o acidente

A colisão frontal entre uma minivan Fiat Doblò e a caminhonete Chevrolet S10 da família ocorreu na manhã de sábado (27) no km 953 da BR 101, trecho de Mucuri. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por uma ultrapassagem indevida da minivan, que seguia no sentido Espírito Santo, teria invadido a contramão e atingido a caminhonete, que seguia no sentido Bahia.

Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo e as chamas atingiram a vegetação às margens da rodovia. Ao todo, 11 pessoas morreram: oito ocupantes da minivan e os três ocupantes da caminhonete. Dez vítimas morreram no local e a 11ª chegou a ser socorrida para um hospital em Pedro Canário, mas não resistiu. A Policia Rodoviária Federal segue apurando as circunstâncias do acidente.

