Aconteceu de novo! Carga de caminhão bate em passarela na BR 101 em Linhares

(acima), é possível, inclusive, ouvir o barulho do impacto. Em fevereiro, um caso semelhante quase terminou em tragédia no município, Um flagrante feito por um motorista na terça-feira (2) captou o momento exato em que a carga de um caminhão que trafegava pela BR 101, em Linhares , no Norte do Estado, bateu na estrutura de uma das passarelas da rodovia no trecho do município. No vídeo, é possível, inclusive, ouvir o barulho do impacto. Em fevereiro, um caso semelhante quase terminou em tragédia no município, quando a estrutura foi abaixo e deixou um ciclista ferido

A assistente administrativa Marcieli Giovanelli foi uma das pessoas que conseguiu escutar o estrondo causado pela batida da colheitadeira de café na passarela. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, ela disse que estava trabalhando, junto de outras colegas, quando ouviu um barulho muito forte.

"De repente, vimos um caminhão passando. Era um caminhão normal, porém com uma coisa muito grande em cima, que acredito que era uma colheitadeira de café. Logo em seguida, o caminhoneiro que vinha atrás, juntamente com o caminhoneiro que bateu na passarela, parou. Eles desceram, olharam para ver se tinha acontecido algo pior, mas graças a Deus não aconteceu", relatou a assistente administrativa.

No local, a reportagem da TV Gazeta ainda flagrou a marca da batida. Na imagem abaixo, feita pelo cinegrafista Célio Ferreira, é possível observar que a estrutura da passarela foi levemente danificada com uma espécie de "arranhão". Marcas com a tinta da colheitadeira ficaram no concreto

Marca da batida feita por um caminhão em uma das passarelas da BR 101, em Linhares Crédito: Célio Ferreira

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , responsável por fiscalizar a via, informou que de 2021 até o ano passado, 700 veículos foram autuados por excesso de carga em todas as rodovias federais do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o caminhão que bateu na estrutura da passarela na terça-feira (2) já foi identificado, porém, ainda não foi localizado.

"Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece. Por isso, ficamos assustados!" Marcieli Giovanelli - Assistente administrativa

Batida e queda

Como relembrado pela assistente, esta não foi a primeira vez que um veículo com carga acima da altura máxima permitida bateu em uma passarela da BR 101, em Linhares.

No dia 7 de fevereiro, a alça de uma das duas retroescavadeiras (tratores equipados) que estavam sendo transportadas por uma carreta atingiu uma passarela no km 149 da BR 101, na região central de Linhares, por volta das 21h. Com o impacto da batida, a estrutura foi ao chão

Procurada sobre a fiscalização dos excessos de carga nas rodovias federais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, em nota, que esse processo envolve duas etapas. "No modelo atual, os veículos pesados entram nos postos de pesagem, que são vias segregadas à margem da rodovia. Primeiramente, passam por uma balança seletiva que identifica a composição veicular e verifica a necessidade de uma pesagem de precisão", comunicou.

Logo após esse processo, é emitido um sinal eletrônico com a indicação de prosseguir na rodovia ou continuar para a balança de precisão. Se selecionado, o veículo é pesado novamente no segundo equipamento.

"Na saída da balança de precisão, o veículo pode ser direcionado à rodovia, caso nenhuma irregularidade tenha sido constatada, ou ser direcionado ao posto para autuação e possível medida administrativa, em caso de irregularidade", acrescentou a agência.