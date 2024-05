Batida com incêndio

Acidente com morte na BR 101 envolveu um guincho e dez motos em Aracruz

Segundo a PRF, de acordo com informações iniciais, o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e atingido as motocicletas

A rodovia permaneceu totalmente interditada por mais de quatro horas. Às 16h28, a PRF publicou no X (antigo Twitter) que a pista havia sido totalmente liberada para a passagem de veículos.

Às 16h28, a PRF publicou no X (antigo Twitter) que a pista havia sido totalmente liberada para a passagem de veículos.

Em imagens, é possível ver o guincho pegando fogo na rodovia. Informações iniciais, segundo a PRF, apontam que o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e colidido com as motos. Uma das vítimas do acidente, o motociclista Carlos Ferreira, que já recebeu alta médica, deu a mesma versão.