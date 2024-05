Colisão entre moto e ônibus deixa uma pessoa ferida em Linhares

Equipes da Eco101 no local do acidente em que mulher morreu. (Leitor A Gazeta )

Uma motociclista morreu na manhã deste sábado (25) após se envolver em uma batida com um ônibus na BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 128, no trevo próximo a uma fábrica de móveis. A vítima, de acordo com apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, foi identificada como Cristiane Santos Gomes, de 44 anos. Ela era funcionária da Eco101, concessionária que faz a gestão da rodovia federal em que ocorreu o acidente fatal.

A vítima seguia para o trabalho na manhã deste sábado, quando a batida aconteceu. À reportagem, a PRF disse que o motorista do ônibus contou que até viu a motociclista vindo no sentido Linhares x São Mateus, mas achou que conseguiria fazer a travessia com segurança. No entanto, Cristiane acabou atingindo a lateral do ônibus. Uma ambulância da Eco101 foi acionada, mas a morte da mulher foi constatada no local do acidente.

Acionada pela reportagem, a Viação Joana D’Arc lamentou o acidente e afirmou que "aguarda a conclusão do trabalho da perícia para identificar as causas" e que também vai analisar as imagens das câmeras de monitoramento. Informou ainda que está à disposição da família de Cristiane.

A Eco101 informou que também atendeu à ocorrência com recursos da concessionária, como ambulância e guincho, e que o trânsito seguiu por desvio durante o atendimento, sendo liberado totalmente por volta de 9h40. A empresa não comentou sobre a morte da funcionária. Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.