Homem é morto a tiros enquanto jogava sinuca em bar de Sooretama

Uma linha de ônibus entre Linhares e Sooretama , no Norte do Espírito Santo , foi alvo de três assaltos nos últimos seis dias. Os roubos foram flagrados por câmeras internas dos coletivos e aconteceram na última sexta-feira (17), no domingo (19) e na terça-feira (21). O prejuízo não foi informado pela empresa responsável pelo transporte.

Segundo a Viação Joana D’Arc, a suspeita é que os crimes tenham sido cometidos pelo meso criminoso. Os vídeos mostram um jovem com cabelo descolorido, que sempre invade o ônibus em um ponto na altura do bairro Canivete. Pode-se observar que ele em todas as ocasiões entra no coletivo e, minutos depois, se aproxima do cobrador exigindo alguma quantia.