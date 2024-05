Faleceu no hospital

Morre segunda vítima de grave acidente na BR 101 em Aracruz

Márcio Greich estava em grupo de 14 motocicletas que voltavam para a Bahia, após um fim de semana em Vila Velha

Quatro motos ficaram carbonizadas após o acidente em Aracruz. (Isaac Ribeiro)

Após uma morte ser confirmada no local, o grave acidente entre um caminhão-guincho e dez motocicletas na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã deste domingo (26), teve uma segunda vítima, identificada como Márcio Greich, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Rio Doce, em Linhares. A primeira era Caimon Silva.

Os motociclistas estavam em um grupo de 14 veículos que voltava para a Bahia, após um encontro que aconteceu em Vila Velha no fim de semana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, das dez motos envolvidas no acidente, quatro acabaram completamente carbonizadas.

Além das vítimas que não resistiram, duas pessoas foram socorridas para o mesmo hospital. Uma delas recebeu alta médica e a outra permanece internada, após passar por um procedimento cirúrgico.

Outras seis motos acabaram também colidindo com o caminhão e os condutores sofreram quedas. Eles receberem atendimento médico no local e foram liberados para seguirem viagem, mas dois deles foram levados por amigos para o Hospital Geral de Linhares (HGL) depois por conta de algum ferimento. Já o motorista do guincho não se feriu, apesar do veículo também ter pegado fogo. A reportagem não conseguiu localizá-lo.

Informações iniciais, segundo a PRF, apontam que o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e colidido com as motos. Carlos Ferreira, o motociclista que recebeu alta, deu a mesma versão. “O caminhão perdeu o controle e invadiu a contramão. Ele atingiu as motos que estavam na frente, as que estavam atrás estavam atentas. Eu perdi a minha moto, tive perda total”, disse para a TV Gazeta.

Perdemos dois irmãos. Está doendo por dentro. Tive alguns ferimentos também, mas graças a Deus estou bem Carlos Ferreira • Motociclista

O trânsito ficou interditado por cerca de cinco horas, sendo totalmente liberada a passagem para veículos às 14h38. Além da PRF, a Eco 101, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na ocorrência.

*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte

