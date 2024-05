Confusão em porta de casa de shows termina com homem preso em Aracruz

Segundo a PM, o suspeito e a esposa, ambos embriagados, foram impedidos de entrar no estabelecimento; ele agrediu seguranças e resistiu à prisão

Um homem de 27 anos foi preso após uma confusão no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, o indivíduo estava com a esposa, de 35 anos, ambos em estado de embriaguez, tentando entrar em uma casa de shows e foram impedidos, porque estavam com frascos de vidro, o que não é permitido no local. O jovem, que não teve o nome divulgado, então, se irritou e chegou a empurrar a própria mulher e a agredir um segurança com um copo.