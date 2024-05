Acidente com morte na BR 101 envolveu um guincho e cinco motos em Aracruz

Segundo a PRF, de acordo com informações iniciais, o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e atingido as motocicletas

Em imagens, é possível ver o guincho pegando fogo na rodovia. Informações iniciais, segundo a PRF, apontam que o caminhão teria perdido o controle, invadido a contramão e colidido com as motos. Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas e em quais veículos elas estavam.