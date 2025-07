Estradas

Acidente com morte interdita a BR 101 em Pedro Canário, no ES

Motorista de uma carreta-cegonha morreu preso às ferragens; carga de madeira de outro veículo envolvido no acidente ficou espalhada na rodovia; trânsito foi liberado às 16h30

Publicado em 15 de julho de 2025 às 12:52 - Atualizado há 6 horas

O motorista de uma carreta-cegonha morreu e quatro pessoas ficaram feridas em acidente com outro veículo de grande porte que transportava toras de madeiras e três carros de passeio na BR 101 em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. Ele foi identificado como Josenildo Dias da Silva, de 48 anos. A colisão ocorreu por volta das 10 horas e o trânsito seguiu totalmente interditado até às 16h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).>

O condutor da cegonheira morreu preso às ferragens. Josenildo saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e seguia rumo a Salvador, na Bahia. A carga de madeira da outra carreta envolvida no acidente ficou espalhada na rodovia. Conforme a PRF, as quatro pessoas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário.>

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou que os feridos são dois adolescentes e um casal – uma mulher de 61 e um homem de 68. Os jovens se feriram com o impacto do cinto de segurança, mas já receberam alta médica. A mulher também já foi liberada do hospital, mas o homem precisou ser transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, para fazer tomografia devido a uma lesão na cabeça e ficou internado. >

Josenildo conduzia carreta-cegonha quando foi atingi Crédito: Redes Sociais

Ainda conforme a apuração da reportagem da TV Gazeta no local, a carreta com toras de madeira estava fazendo uma curva, perdeu o controle e acabou tombando. A carreta-cegonha, que vinha na direção contrária, foi atingida pelo veículo. Os três carros passavam pela região e não conseguiram evitar o envolvimento no acidente. >

>

"Eu vi. Eu estava atrás da carreta (com madeira) na hora. A carreta puxou, acabou tombando e caindo em cima da carreta-cegonha. Ajudei a retirar um casal de idosos de dentro de um dos carros. Foi um susto muito grande", disse Davi Henrique Lima, um motorista de carreta que viu o acidente.>

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que atuou para providenciar o desencarceramento e deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Científica. >

A Ecovias 101 disse que para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e ambulância), além da PRF, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e IML. Houve interdição total e às 16:30 foi iniciado o processo de liberação da pista nos sentidos Norte e Sul. >

A Polícia Científica afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Polícia Científica (PCIES), em Linhares, para passar pelo processo de necropsia e, posteriormente, ser liberado para os familiares.

>

Grave acidente com morte na BR 101, em Pedro Canário 1 de 11

