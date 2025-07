Estão presos

Jovens confessam que mataram homem e incendiaram corpo em Rio Bananal

Adriano Edson Moreira, de 37 anos, conhecido como Chiquinho, foi assassinado em acerto de contas após uma confusão entre eles e os dois suspeitos do crime

Dois jovens, de 21 e 26 anos, foram presos suspeitos da morte de um homem, que foi encontrado com o corpo carbonizado na localidade de Córrego Scarpati, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no último sábado (12) e a dupla foi presa na segunda-feira (14). Adriano Edson Moreira, de 37 anos, conhecido como Chiquinho, foi esfaqueado e depois teve o corpo incendiado com uso de gasolina. >