Crime

Trio rende jovem, rouba R$ 15 mil em Pix e o abandona de cueca em Cariacica

Vítima, que tem 27 anos e trabalha com reboque de motos, foi acionado para um serviço e, quando chegou ao local combinado, acabou rendido pelos criminosos

Um jovem de 27 anos viveu momentos de terror ao ser feito refém em seu próprio carro e obrigado a realizar transferências via Pix, além de ter o veículo roubado. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (14), no bairro Planeta, em Cariacica. Em boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, a vítima contou que, além de ter uma loja de roupas, trabalha com reboque de motos e foi acionado por meio de ligação telefônica para este serviço. Chegando ao local combinado, acabou rendido por três criminosos armados.>