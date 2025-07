Em Anchieta

Pinguins são encontrados mortos em orla de praia no Sul do ES

Publicado em 14/07/2025 às 18h32

Dois pinguins apareceram mortos na tarde desta segunda-feira (14) na orla da Praia de Castelhanos, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Os animais foram encontrados por banhistas que relataram o ocorrido a guarda-vidas que estavam no local.

Em seguida, uma equipe do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) foi acionada para recolher as aves, que foram enterradas em praias distantes devido ao estado atual de alerta para contaminação com gripe aviária. Segundo o Instituto, a recomendação é manipular o mínimo possível as carcaças para evitar o contágio.